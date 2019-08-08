الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ: أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي العميد خالد يونس للتعزية في وفاة الدكتورة زينب سيف النصر، والعميد ميشيل جمال مسعود للتعزية في وفاة ذكي رمضان صادق .. وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.

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