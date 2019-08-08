​"القوى العاملة" تطمئن على أحوال 700 مصري بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور إيهاب عبدالحميد قنصل مصر في الرياض، إن وزارة القوى العاملة اطمئنت على أحوال 700 موظف مصري يعملون في مجموعة "بن دايل" للمقاولات بالرياض.

وأوضح "عبد الحميد"، أنه أجاب على استفساراتهم خلال زيارته للمجموعة تلبية لدعوة مجلس الإدارة، وذلك بحضور أحمد يوسف نائب القنصل، والدكتور ياسر غازي الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بالرياض، فضلا عن عدد من العاملين المصريين بالشركة.

وقالت وزارة القوى العاملة في بيان الخميس، إن العاملين تحدثوا مع القنصل، ونائبه حول دور القنصلية المصرية وما تقدمه من خدمات لأبناء الجالية المصرية بالمملكة، وبعض المعوقات التي تسعي القنصلية لتذليلها لسرعة إنهاء المعاملات للمواطنين.

Advertisements

كما أجاب الملحق العمالي عن الاستفسارات المتعلقة بما يقوم به مكتب التمثيل العمالي والطرق المتبعة لحل المشاكل العمالية في ضوء نظام العمل السعودي، فضلا عن توفير احتياجات أصحاب الأعمال من الأيدي العاملة المصرية.

من جانبه قال عبدالعزيز الزرعة المدير الإداري للمجموعة، إن مجموعة "بن دايل" تأسست منذ خمسينات القرن الماضي وتضم 6 شركات تعمل في مجال المقاولات والاستثمار والعقارات والزراعة والتصنيع وتشغيل المطارات، ويعمل بها نحو 700 عامل وموظف مصري، ويشغل بعضهم وظائف إدارية عليا.

وأوضح "الزرعة"، أنه نظرا للعلاقة الطيبة التي جمعت بين مؤسس المجموعة المرحوم راشد بن دايل والرعيل الأول من المصريين الذين عملوا معه فإنه قام بتعيين عدد من أبنائهم أيضا بالمجموعة.