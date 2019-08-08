الزراعة: 100 ألف جنيه إعانة لأسر المتوفين في حادث غرب المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خطابًا من مجدي الشراكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، يفيد برغبة الجمعية في منح أسر ضحايا حادث غرب المنيا إعانة قدرها 100 ألف جنيه بواقع 25 ألف لكل متوفِ.

ووجه وزير الزراعة، وفق بيان، اليوم الخميس، الشكر لمجلس إدارة الجمعية على موقفهم تجاه أسر الضحايا، وأكد الشراكي، أنه سيتم البدء في صرف هذه الإعانة لورثة الضحايا عقب أجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

وتوفى 4 من العاملين بمشروع غرب المنيا، منهم (محمد نبيل، سائق - جمال محمد علي، عامل بقطاع الإنتاج - أحمد رجب، عامل بمعهد الأراضي والمياه - عمر الضوي صادق، عامل بالمشروع) نتيجة حادث سير جراء اصطدام سيارتهم مع سيارة نقل كانت تسير عكس الاتجاه على طريق المنيا الواحات البحري.

ويتابع وزير الزراعة الحادث منذ وقوعه، مقررًا صرف إعانة عاجلة قدرها 30 ألف جنيه لكل أسرة، وتقديم كل أوجه المساعدة لأسر الضحايا.