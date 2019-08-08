المركز الطبي العالمي يستضيف خبير إنجليزي لجراحة العيون

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الإنجليزي الأستاذ الدكتور أحمد يسري القرموطي، خبير جراحات الكتاركتا والجلوكوما، في الفترة من 24 حتى 25 أغسطس 2019، وفقا المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الخميس.
وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية أيام السبت والإثنين من كل أسبوع وحتى وصول الخبير، وللتواصل عبر الخط الساخن 16221- الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg.
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