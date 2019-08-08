المفوضين: سيارات المعاقين معفاة من ضريبة المبيعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود الشوربجي:

أوصى تقرير قضائي لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بأحقية المعاق في استرداد المبالغ التي قام بسدادها كضريبة عامة على المبيعات على السيارات المجهزة طبيًا.

وأكد التقرير أنه بمطالعة نصوص قانون ضريبة القيمة المضافة والذي ورد في الأحكام الختامية به، شمول قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، ونص على إعفاء السيارات المجهزة طبيا للمعاقين من ضريبة القيمة المضافة (ضريبة المبيعات).

ورأى التقرير أن مصلحة الجمارك قد أخطأت في تطبيق صحيح حكم القانون، من خلال فرض ضريبة مبيعات على السيارات المجهزة طبيًا، وفقا للوارد ببيان الإفراج الجمركي، ومن ثم رأت الحكم بأحقية المدعي المعاق في استرداد المبالغ التي قام بسدادها كضريبة مبيعات على سيارته المجهزة طبيبًا، والتي قام باستيرادها من الخارج نظرًا لإعاقته البدنية التي يعاني منها.