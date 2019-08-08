اختلاس بقيمة 3 ملايين جنيه.. نهاية "خيانة" أمين شونة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

على مدار أشهر عدة، لم تتوقف مخالفات أمين شونة تابعة لأحد البنوك الحكومية، واصل تلاعبه في أرصدة الأقماح المدعمة لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة حتى كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين المستور.

جهود البحث والتحري أشارت إلى أن أمين شونة بمركز كرداسة شمالي محافظة الجيزة استولى على كميات كبيرة من الأقماح المدعمة من خلال التلاعب في الأرصدة وبيعها بالسوق السوداء.

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عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت مأمورية من الإدارة العامة لمباحث التموين بالتنسيق مع أمن الجيزة من ضبط المتهم.

أمام رجال التحقيق أقر المتهم بصحة التحريات، وتبين بالفحص تلاعبه في كميات بنحو 527 طنا و544 كيلو جراما تقدر قيمتها 3 ملايين جنيه.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق.