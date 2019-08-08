جهود الداخلية في إزالة التعديات على أملاك الدولة بـ 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل.

وأسفرت جهود الحملات عن تأمين تنفيذ (13) قرار إزالة لحالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم مديرية أمن أسيوط، وفي مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ العديد من حالات تعد متنوعة بدائرة قسم شرطة (سيدي جابر).

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كما تم تأمين تنفيذ العديد من حالات تعد متنوعة بدائرة مراكز شرطة (الإبراهيمية، مشتول السوق، صان الحجر) بمديرية أمن الشرقية .

وأثمرت جهود الحملات بمديرية أمن المنوفية عن تأمين تنفيذ العديد من حالات التعدي المتنوعة بدائرة مركز شرطة (السادات – منوف)، ونفذت الأجهزة المختصة بمديرية أمن بني سويف تأمين تنفيذ العديد من حالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة (الفشن).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.