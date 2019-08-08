ضبط 38 سلاح ناري وتنفيذ 53 ألف حكم قضائي بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية؛ في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء تم ضبط 38 قطعة سلاح ناري بحوزة 35 متهم، 185 قطعة سلاح أبيض. وفي مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 53595 حكم قضائي متنوع، وضُبط في مجال قضايا المواد المخدرة (129) قضية مخدرات بحوزة (143) متهم، كما تم ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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