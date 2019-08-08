تفاصيل السطو المسلح على سيارة ماشية بالمنيا وضبط أحد الجناة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عنصر إجرامي بالمنيا لقيامه بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب واقعة سرقة مبلغ مالي بالإكراه.

ورد بلاغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا من (3 أشخاص "مقيمين بدائرة المركز") أنه حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم مُحملة ببعض رؤوس الماشية وسيرهم بدائرة المركز متجهين لسوق الماشية ببنى مزار، فوجئوا بقيام قائد سيارة ملاكي باعتراض طريقهم واستيقافهم وترجل ثلاثة مجهولين قاموا بتهديدهم بأسلحة نارية والاستيلاء منهم على (مبلغ 11300 جنيه - عدد 3 هواتف محمولة) وفروا هاربين.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالمنيا، أسفر جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم (4 عناصر إجرامية سبق اتهامهم في 29 قضية متنوعة ومطلوب التنفيذ عليهم في 18 قضية متنوعة) ، وتكوينهم تشكيلًا عصابيًّا تخصص

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في سرقات المواطنين بالإكراه مُتخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم. وبحوزته بندقية خرطوش وطلقتين لذات العيار، 2 جرام هيروين، مبلغ 27 ألف جنيه.

بمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقي المتهمين على النحو المُشار إليه، واقتسامهم المبلغ المستولى عليه، وأن باقي المبلغ والهواتف المحمولة بحوزة الهاربين، وأضاف بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته السلاح لحماية نشاطه الإجرامي، جارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين والمبلغ المستولى عليه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.