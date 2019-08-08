أخبار مصر | "الشربيني" مشرفًا عاما لمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشربيني" مشرفًا عاما لمشروع المتحف القومي للحضارة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتكليف الأستاذ الدكتور أحمد الشربيني الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة بالإشراف العام على مشروع المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، على سبيل الإعارة لمدة عام من جامعة القاهرة.

ويأتي التكليف لمتابعة آليات العمل بالمتحف ومستجدات الأعمال به والالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تجهيز قاعات العرض الجديدة وافتتاحها خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث أن المتحف يُعد من أهم المشاريع القومية لدى الدولة وأن وزارة الاثار عازمة على الانتهاء من إعداد وتجهيز القاعات في موعدها المحدد لاستقبال المومياوات الملكية القادمة في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير.

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واستقبل الشربيني بالمتحف اليوم الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام بالمجلس الاعلي للآثار والمهندس محروس سعيد مدير عام صندوق النوبة حيث قاموا بجولة بالمشروع ومقابلة العاملين بهذا الصرح الثقافي الضخم.

يذكر أن الدكتور الشربيني حصل علي درجة الدكتوراه في الكهرباء وهندسة الاتصالات من جامعة كاس وسترن (Case Western) بالولايات المتحدة الأمريكية، كما شغل العديد من المناصب المحلية والدولية منها رئيس قطاع المؤتمرات والمطبوعات بالاتحاد الدولي للاتصالات بالأمم المتحدة (ITU/UN) بجنيف، ومساعد وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لشئون التعاون الدولى، و مدير المعهد القومي للاتصالات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و مستشارا ثقافيا لمصر في كندا، بالاضافة الي عملة كأستاذ بقسم الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

وحصل أيضا على العديد من الجوائز وبراءات الإختراع وشهادات التقدير منها نوط الامتياز من الدرجة الأولي، وجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية، و براءة اختراع من الولايات المتحدة الأمريكية، كما ادرج في الموسوعة القومية للشخصيات المصرية البارزة عام 1992.