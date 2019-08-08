أخبار مصر | جبهة تصحيح المسار تمهل "أبوشقة" أسبوعين لحل أزمات حزب الوفد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جبهة تصحيح المسار تمهل "أبوشقة" أسبوعين لحل أزمات حزب الوفد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت "جبهة تصحيح المسار" لحزب الوفد بيانًا رسميًا وفقًا لمُتحدثها الرسمي المهندس ياسر قورة، قائلا:"إنه في ضوء حالة التخبط الذي أدي إلى انهيار الحزب شعبيًا وسياسيًا، فقد قررت قيادات الوفد بتشكيل لجنة مفاوضات بين المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب و"جبهة تصحيح المسار"، بهدف الى الوصول الى حل لإدارة هذه الأزمة التى عصفت بحزب الوفد وتاريخه وقياداته وتصحيح المسار لتقف أمام ما يحدث من تجاوزات وإهانة لحزب الوفد.

وأكد البيان:"أن جبهة تصحيح المسار رشحت لتمثيلها بلجنة المفاوضات، الدكتور حاتم الاعصر، والمهندس ياسر قورة، علاء غراب، اشرف العاصي، اللواء احمد الفولى، ايمن عبد العال"، كما رشحت خمسة آخرين من "جبهة ابو شقة" لتمثيلها باللجنة وهم وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان، الدكتور محمد نصر، الدكتور هاني سرى الدين، الدكتور خالد قنديل، النائب عبد العليم داوود.

وأمهلت الجبهة بحسب البيان، لحزب الوفد أسبوعين للرد والتفاوض للوصول الى حل لهذه الازمة، تحاشيًا للتصعيد واتخاذ المزيد من الإجراءات لإعادة الوفد لمساره الصحيح، ومبادئه وثوابته التي عاهد عليها الشعب المصري من منطلق الخوف على الوفديين وتاريخ هذا الحزب العريق، وأشار البيان أن جبهة تصحيح المسار فى حالة انعقاد دائم وتنتظر الرد من حزب الوفد.

وناشدت الجبهة "ابو شقة" بتنفيذ كلماته السابقة التى نادي بها بأن "باب الوفد مفتوح للتفاوض ولم الشمل"، والتشبث بأخر باب للوصول لحل الازمات التى حلت بالحزب.