أخبار مصر | القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات البحرية المصرية واليونانية تنفذان تدريبا عابرا بالبحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية واليونانية، تدريباً بحرياً عابراً، بنطاق البحر المتوسط، في أثناء زيارة السفن اليونانية لميناء الإسكندرية، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة، لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

وشمل التدريب تخطيط وتنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البارزة.

ويأتي التدريب في إطار تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب اليوناني، ودعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.