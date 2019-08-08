أخبار مصر | القوات المسلحة تنظم عدد من الندوات التثقيفية لطلبة الجامعات ببدر و6 أكتوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تنظم عدد من الندوات التثقيفية لطلبة الجامعات ببدر و6 أكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت القوات المسلحة عدد من الندوات التثقيفية لطلبة الجامعة المصرية الروسية بمدينة بدر وعدد من الجامعات والمعاهد الخاصة بالأكاديمية المهنية للمعلمين بمدينة ٦ أكتوبر، يأتي ذلك فى إطار جهود القوات المسلحة لزيادة الوعى وترسيخ روح الولاء والإنتماء لدى طلبة الجامعات والتذكير بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والتأكيد على أن بناء مستقبل الأوطان يبدأ من بناء الأجيال الشابة.

بدأت الندوات بآيات من الذكر الحكيم، وتضمنت الندوات كلمة ألقاها الأستاذ الدكتور/ شريف فخري عبدالنبي رئيس الجامعة المصرية الروسية أعرب فيها عن مدى فخر الجامعة بالقوات المسلحة، والتى يخوض أبطالها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل معارك شرسة فى مواجهة الإرهاب الآثم، مضحين بأرواحهم فى سبيل الدفاع عن الوطن، وألقى الأستاذ الدكتور / محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة كلمة أكد فيها أن مصر تواجه حملة شرسة من الشائعات ، متحدثاً عن قفزة الإنجازات التي تم تحقيقها في كافة المجالات.

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وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى محاضرة عن الأعمال القتالية البطولية للقوات المسلحة فى القضاء على العناصر الهدامة والتكفيرية ، كذلك دور قوات الدفاع الشعبي والعسكري فى رفع روح الولاء والإنتماء لقطاعات المجتمع المدنى من التوعية لمجابهة الفكر المتطرف.

كما اشتملت الندوات على تقديم عدة عروض مسرحية وكورال وفقرات غنائية وطنية رائعة ألهبت مشاعر الحضور وبثت بداخلهم روح الوطنية ، وفى نهاية الندوات تم تكريم عدد من أسر الشهداء ، تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية لرفعة شأن الوطن ، بالإضافة إلى تكريم عدد من طلاب الجامعات المتفوقين ، وطلبة العروض المسرحية والغنائية والكورال واختتمت فعاليات الندوة بالسلام الوطني.