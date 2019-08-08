أخبار مصر | بثلاث طعنات في الرقبة والكتف.. كواليس ذبح مصري على يد زميله في إيطاليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بثلاث طعنات في الرقبة والكتف.. كواليس ذبح مصري على يد زميله في إيطاليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت الشرطة الإيطالية إلى شخصية قاتل المواطن المصري ميلاد شاكر كامل جرجس من مواليد 5 سبتمبر 1989 ويبلغ من العمر 30 عاما، وتم القبض على الجاني ويدعى عطية كامل عيد وتقوم النيابة حاليا بالتحقيق معه.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، قد أصدر تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة حادث مقتل الشاب مصري ميلاد شاكر في مدينة ميلانو، ومتابعة سير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلا عن إنهاء الإجراءات الخاص بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله، والتأمينية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة: إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، تابع موضوع مقتل الشاب المصري، وتوصلت الشرطة الإيطالية لشخصية القاتل، وهو عطية كامل عيد صاحب السكن الذي كان يقيم به القتيل، حيث يسكن 6 أفراد وكان القاتل والقتيل يقيمان بنفس الحجرة، وعلى أثر خلاف قام القاتل بطعن "ميلاد" بثلاث طعنات اثنان بالرقبة وثالثة بالكتف.

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وأوضح المستشار العمالي بميلانو أن القتيل ترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، حيث يقيم في مدينة ميلانو بشارع المنزه، ويعمل فى مجال التشييد والبناء، وتم العثور جثمانه داخل السكن الذي يتشارك فيه مع مصريين آخرين غارقًا في دماءه إثر طعنات بآلة حاده فى صدره ورقبته.

وأضاف أن الجيران محل سكنه سمعوا صرخات "ميلاد" وتم على الفور إبلاغ الشرطة التي اصطحبت 4 شباب كانوا يسكنون معه بنفس الشقة إلي مركز الشرطة للتحقيق معهم، حيث يرجح أن يكون أحدهم هو القاتل أثر خلافات مالية.

ويتواصل حاليا مكتب التمثيل العمالي بميلانو مع أصدقاء القتيل ميلاد شاكر كامل، لبحث وضعه من حيث الإقامة ومستحقاته التأمينية.