أخبار مصر | غدا.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. تصعيد ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج التضامن الاجتماعى، بأن غدا سيشهد باذن الله بدء تفويج ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات وسط تنسيق كامل مع الجانب السعودى، حيث سيستمر التفويج حتى السادسة من مساء الغد وذلك من خلال 281 حافلة منهم 12 حافلة احتياطي لمواجهة أى طوارئ.

وأضاف "عبد الموجود" أن جميع الحافلات موديلات حديثة 2016 وحتى 2019. حيث تم التعاقد مع شركة نقل جماعى بنظام الرد الواحد والحافلة مزودة بحمام ومكيفةو انه يتم حاليا مراجعة البيانات الخاصة بموقف المرضى بالمستشفيات وطبيعة حالتهم، وذلك بالتعاون مع البعثة الطبية المصرية حيث سيتم توفير سيارات إسعاف لتفويج الحالات المرضية إلى جبل عرفات، لتأدية الركن الأعظم من فريضة الحج، وستقوم عقب ذلك وإعادتها مرة أخرى للمستشفيات.

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وأشار "عبد الموجود" أن ضيوف الرحمن سيقضيون يومى الثامن والتاسع من ذوى الحجة بعرفات قبل نفرتهم إلى المزدلفة ومنها إلى مشعر منى حيث يقضى ضيوف الرحمن ايام العاشر والحادى عشر والثانى عشر للمتعجلين بمنى، مشيرا إلى تواجد السادة الوعاظ والواعظات مع الحجيج فى تادية المناسك لتقديم التوعية الدينية لضيوف الرحمن وتوجيه الحجيج نحو أداء المناسك بالشكل الصحيح.

وعلى الجانب الآخر، صرح الدكتور كمال محمد سيف مدير المتابعة الفنية بمكتب وزير الأوقاف، ومشرف البعثة الدعوية للحج، أن بعثة حج الجمعيات الأهلية والتى يرافقها ١٣ واعظ منهم لأول مرة ٣ واعظات وأنه يتم حاليا تكثيف ندوات التوعية لضيوف الرحمن حول مناسك الحج أداء المناسك والتوجيهات الدعوية والإرشادات مع التيسير غير المخل على الحجاج وشرح مناسك الحج من الوقوف بعرفات ورمى الجمرات والموجبات التى يجب أن يلتزم به الحج، وذلك باسلوب مبسط وشرح وافى للاحكام الخاصة بالحج مع الرد على استفسارات ضيوف الرحمن وان الواعظات يقمن بدور هام بالإجابة والشرح للسيدات.

وأشار "عبد الموجود" إلى أن البعثة قد تسلمت المخيمات مع المطوفين ومشرفى ضيوف الرحمن، حيث حرصت بعثة حج الجمعيات الاهلية لهذا العام على تقديم خدمات افضل للحجيج فى منطقة المشاعر المقدسة مشيرا إلى أن استمرار عمل غرفة العمليات المركزية خلال أداء الشعائر لتقديم أفضل الخدمات للحجيج.