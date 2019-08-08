أخبار مصر | وزير الطيران: استعدادات مكثفة بالمطارات المصرية استعدادا لعيد الأضحى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران: استعدادات مكثفة بالمطارات المصرية استعدادا لعيد الأضحى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، اجتماعاً موسعاً مع كل من الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة القابضة لمصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي والشركة المصرية للمطارات والأمن والجهات المعنية، لمناقشة استعدادات المطارات المصرية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك وكذا التجهيز الجيد لمرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

واطلع، على المخطط المعد بالمطارات المصرية خلال فترة أجازة العيد ، كما أعطى توجيهاته برفع درجه الاستعدادات القصوى بالمطارات المصرية وخاصة المطارات السياحية التي ستشهد كثافة في تشغيل الرحلات الجوية وزيادة أعداد الركاب تزامناً مع اجازة عيد الأضحى المبارك، حيث وجه بتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للمسافرين عبر المطارات المصرية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك.

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وأكد وزير الطيران، على ضرورة التنسيق الجيد مع كافة الجهات العاملة بمطار القاهرة والمطارات الإقليمية لتيسير إجراءات السفر والوصول والتأكد من إنسيابية الحركة داخل صالات السفر والوصول ومنع التكدس بالمطارات خلال فترة العيد خاصة فترة الذروة الصباحية ، وكذا الإستعداد الجيد لمرحلة عودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة والعمل علي تذليل الصعوبات وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم عند عودتهم إلي أرض الوطن بإذن الله.

ودعا الوزير جميع العاملين كلا في موقعه وخاصة ممن يتعاملوا مباشرة مع ضيوف مصر الكرام ببذل قصارى جهدهم والتفاني فى خدمة الركاب والإلتزام بأداء مهامهم المختلفة فى الوقت المحدد وبالكفاءة المطلوبة ، مؤكداً على أن وزارة الطيران المدنى تضع على قمة أولوياتها الإهتمام بخدمة العملاء وتحسين الخدمات المقدمة لهم على الوجه الذى يليق بمكانة مصر الحضارية.

وتجدر الإشارة الى أن الشركة الوطنية مصر للطيران ستسير ١٧٥ رحلة جوية داخلية خلال أجازة عيد الأضحى المبارك إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، بخلاف شركات الطيران الأجنبية والعربية والمصرية الأخرى التى تسير رحلات دولية وداخلية من وإلى المطارات المصرية .