أخبار مصر | "الوزراء" يوافق على 14 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يوافق على 14 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة رقم 50) المنعقدة بتاريخ 29/7/2019 لعدد 30 موضوعا.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد، والموقع بتاريخ 24/7/2019؛ حيث يهدف المشروع إلى زيادة قدرة مصر على تخزين القمح المستورد الذي يستخدم في إنتاج الخبز المدعم، وذلك من خلال تشييد وتجهيز اثنين من مستودعات التخزين الأفقية الحديثة على رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، وبحيث تكون سعة المخزن الواحد 50 ألف طن.