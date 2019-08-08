أخبار مصر | الليلة.. فؤاد وزكريا في ضيافة ريم الشافعي على المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. فؤاد وزكريا في ضيافة ريم الشافعي على المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستضيف الإعلامية ريم الشافعي، الدكتور عبدالمنعم فؤاد أستاذ الشريعة وعميد كلية الوافدين، مساء اليوم، في نادي العاصمة على الفضائية المصرية، وحديث حول قيم الحج، وفضل وقفة عرفات وصيامها.

وفي فقرة القوة الناعمة، تستضيف ريم، الكاتب الصحفي هشام زكريا، وحوار حول كيفية التصدي للأساليب الجديدة لإعلام الإرهاب.

البرنامج يعرض في الخامسة ونصف مساء .. اعداد ياسمين احمد واخراج نجوي الشيمي