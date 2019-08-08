أخبار مصر | "الوزراء" يوافق على توفيق أوضاع 88 كنيسة ومبنى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء" يوافق على توفيق أوضاع 88 كنيسة ومبنى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 5/8/2019، بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني لعدد 88 كنيسة ومبنى، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 1109 كنائس ومبان تابعة، مع ضرورة قيام المحافظين بالمتابعة المباشرة لأعمال اللجان الفنية المعنية بمتابعة استيفاء اشتراطات الحماية المدنية، واستيداء حق الدولة بالنسبة للكنائس المقامة على أراض ملك الدولة.

كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار (الجلسة رقم 50) المنعقدة بتاريخ 29/7/2019 لعدد30 موضوعا.