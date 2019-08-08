أخبار مصر | الحكومة: 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد ومصاب بعجز كلي بحادث معهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد ومصاب بعجز كلي بحادث معهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على طلب وزارة التضامن الاجتماعي الخاص بصرف تعويضات بشأن "حادث المنيل" الذي وقع أمام معهد الأورام، الأحد الماضي، وذلك بما ينص على معاملة الضحايا معاملة الشهداء، وصرف مساعدة مالية قيمتها 100 ألف جنيه لكل أسرة شهيد بناء على تقرير النيابة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 100 ألف لكل مصاب بعجز كلي.

كما تضمنت التعويضات صرف مبلغ 50 ألف جنيه، كمساعدة للمصاب الذي قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات، كما يصرف مبلغ 5 آلاف جنيه كمساعدة لكل حالة إصابة استمرت بالمستشفى مدة أقل من 72 ساعة، إلى جانب صرف معاش استثنائي قيمته 1500 جنيه للمستحقين، وفقاً لإعلام الوراثة بناء على القرار رقم 915 لسنة 2015 وتعديلاته.