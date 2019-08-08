أخبار مصر | بسبب مشكلاتها.. "نقل البرلمان" تطالب بوضع حد للمواقف العشوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب مشكلاتها.. "نقل البرلمان" تطالب بوضع حد للمواقف العشوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء، حول مشكلة المواقف العشوائية للسيارات الأجرة، التى لا تنتهى، والتى تتسبب فى العديد من المشكلات التى تتجاوز المشكلات المرورية.

وأشار "زين الدين"، فى بيان له اليوم، إلى أن سائقى الميكروباص والسيرفيس يستغلون بعض الميادين والشوارع الحيوية وأماكن التجمعات لنقل الطلاب والموظفين إلى محطات المترو، ولا يقتصر الأمر على المناطق الشعبية فقط، بل يمتد ليطول الأحياء الراقية أيضا.

وأوضح وكيل لجنة النقل أن المشكلة لا تتوقف عند تعطيل حركة المرور، بل إن العشوائية تتسبب بمشكلات متكررة بين أصحاب المحال والعقارات والسائقين بشكل شبه يومى، وهو ما يتسبب بإثارة الرعب بين المواطنين نتيجة صراعات وسباب وألفاظ نابية ومشاجرات بين أصحاب سيارات الميكروباص وأصحاب سيارات الملاكى والأتوبيسات المارة.

وطالب عضو مجلس النواب، بمزيد من التنسيق وإقامة مواقف تخضع للرقابة المرورية ورقابة الأحياء بمناطق التكدس، والعمل على فض المواقف العشوائية التى تسىء لشكل مصر وتؤثر على الحركة المرورية.