أخبار مصر | الحكومة: تعديل بيانات ملكية جامعة النهضة بمدينة بني سويف الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: تعديل بيانات ملكية جامعة النهضة بمدينة بني سويف الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإضافة كليات: الطب البشرى، والعلوم الصحية التطبيقية، والطب البيطري، والعلوم السياسية والعلاقات الدولية، والتكنولوجيا الحيوية، والإنسانيات والعلوم الاجتماعية، والحقوق، إلى جامعة بدر، على أن يكون بدء الدراسة بكلية الطب البشري مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي، وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على المنشآت وبرنامج التشغيل.

كما وافق المجلس على تعديل بيانات ملكية جامعة النهضة بمدينة بني سويف الجديدة، لتصبح الملكية لشركة جامعة النهضة لخدمات التعليم والإدارة بنسبة 97,72%، على أن يُحصل رسم مقداره (5%) من الموازنة السنوية للعام المالي الحالي للجامعة.