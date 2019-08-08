أخبار مصر | "التضامن" تعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهنى، عام" للعام الدراسى المقبل، بالشراكة مع قسم علم النفس كلية آداب جامعة القاهرة، حيث يقبل الدبلوم الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

وسيعقد امتحان تحريري للمتقدمين فى مجال الإدمان والتعاطى ويتم تقديم الاوراق فى إدارة الدراسات العليا بكلية آداب جامعة القاهرة خلال الفترة من 1 اغسطس حتى 31 اغسطس 2019.

وأضافت فى تصريحات اليوم، أنه تم الاستعانة بجميع خريجى الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،وانه خلال الايام المقبلة، سيتم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم وأن فتح باب التقدم لدراسة الدبلوم يعد للعام الثالث على التوالى.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، أنه تم تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، يحوى كل فصل دراسي خمسة مقررات دراسية ثلاثة منها إجبارية ومقرران اختياريان، بالإضافة إلى مشروع بحثى خاص بكل طالب يقدم فى نهاية الفصل الثاني، كما يتم اختيار أفضل الكوادر التدريسية المُتخصصة من الأساتذة فى مجال علم النفس والطب النفسي والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسى متخصص حول اضطرابات تعاطى المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.