مصر | استولى على 3 ملايين جنيه.. سقوط أمين شونة في كرداسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استولى على 3 ملايين جنيه.. سقوط أمين شونة في كرداسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث التموين عن تفاصيل قيام أمين شونة تابعة لأحد البنوك الحكومية بمركز كرداسة، بالتلاعب في أرصدة الأقماح المدعمة، واستغلال وظيفته، لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

وأوضحت التحريات أنه استولى على كميات كبيرة من الأقماح المدعمة من خلال التلاعب في الأرصدة وبيعها في السوق السوداء.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية بقيام أمين شونة باستغلال وظيفته والتلاعب في أرصدة الأقماح المدعمة وبيعها في السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة تم إعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع مباحث التموين بالجيزة، والقبض عليه، وبمواجهته أقر بما توصلت إليه التحريات، وتبين تلاعبه في 527 طنا و544 كيلو جراما من الأقماح المدعمة قدرت قيمتها بـ3 ملايين جنيه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.