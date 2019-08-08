مصر | "كيلو استروكس".. حبس سيدة لاتجارها في المخدرات بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كيلو استروكس".. حبس سيدة لاتجارها في المخدرات بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حدائق القبة بحبس ربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بحيازة كيلو استروكس قبل ترويجها، كما أمرت بإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي لتحليلها.

وتعود البداية عندما وردت معلومات لمباحث قسم شرطة حدائق القبة، تفيد قيام سيدة مقيمة دائرة قسم شرطة الشرابية بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من صحة المعلومات، بإجراء التحريات تبين من صحتها.

وتمكن رجال المباحث من ضبطها حال تواجدها بدائرة القسم، في أحد الأكمنة المعدة لها، وبتفتيشها عثر بحوزتها على كيلو إستروكس، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبطاقة رقم قومى باسم شقيقتها.

وبسؤالها عترفت بحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتها غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائها، وحيازتها لبطاقة الرقم القومى بقصد انتحال صفة شقيقتها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.