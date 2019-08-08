مصر | "خان قريبه".. حبس عاطلين لسرقتهما 100 ألف جنيه بالنزهة

وتعود البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط عاطلين (سبق اتهام أحدهما في 4 قضايا آخرهم قضية "سرقة متجر) وبحوزتهما حقيبة بداخلها مبلغ مالي 100 ألف جنيه.

وبسؤالهما عن مصدر المضبوطات اعترفا بسرقتها من داخل شقة سكنية لأحد الأشخاص، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول "على صلة قرابة بأحدهما" بأسلوب "المغافلة".

واعترف أحدهما أنه نظرا لإقامته طرف المجني عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، خطط لسرقته بالاشتراك مع الآخر، وفى سبيل ذلك توجه الأخير لمسكن المجني عليه وقاما بمغافلته وسرقة مبلغ 100 ألف جنيه من داخل مسكنه.

واعترفا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، وحرر محضر بالواقعة وتوالت النيابه التحقيق.