مصر | التحقيق مع صاحب صيدلية لاتجاره في المنشطات الجنسية المهربة بمصر الجديدة

وتعود البداية عندما وردت معلومات لمباحث القاهرة، تفيد قيام "و.م" 44 سنة المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، يحوز كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، والمنشطات الجنسية المهربة من الجمارك، والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهداف الصيدلية المشار إليها بمعرفة ضباط إدارة رعاية الإحداث، بالتنسيق مع مفتشى الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، حيث أمكن ضبط المتهم وعثر بداخل الصيدلية على كميات من الأدوية، والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مصر وعثر بداخل الصيدلية على 3050 قرصا من المنشطات الجنسية، و2450 قرصا من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.