شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مصري في إيطاليا داخل سكنه.. و«القوى العاملة» تتابع التحقيقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة حادث مقتل شاب مصري في مدينة ميلانو، وسير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلا عن إنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدي جهة عمله .

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وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، نقل في اتصال هاتفي معه تفاصيل مقتل المواطن المصري، ويدعي ميلاد شاكر كامل جرجس، وعمره 30 عاما، وترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، حيث يقيم في مدينة ميلانو، ويعمل في مجال التشييد والبناء، وتم العثور على جثمانه داخل السكن الذي يتشارك فيه مع مصريين آخرين غارقاً في دماءه إثر طعنات بآلة حاده في صدره ورقبته.

وأضاف أن الجيران محل سكنه سمعوا صرخات «ميلاد» وتم على الفور إبلاغ الشرطة التي اصطحبت 4 شباب كانوا يسكنون معه بنفس الشقة إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم، حيث يرجح أن يكون أحدهم هو القاتل إثر خلافات مالية.

ويتواصل حاليا مكتب التمثيل العمالي بميلانو مع أصدقاء القتيل ميلاد شاكر كامل، لبحث وضعه من حيث الإقامة ومستحقاته التأمينية.