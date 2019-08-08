شكرا لقرائتكم خبر عن «والي» تعلن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن فتح باب التقدم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات «دبلوم مهنى، عام» للعام الدراسى المقبل، بالشراكة مع قسم علم النفس كلية آداب جامعة القاهرة، حيث يقبل الدبلوم الطلاب الحاصلين على ليسانس علم النفس والاجتماع من كليات الآداب أو العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها، كما يقبل الطلاب الحاصلين على بكالوريوس الطب والخدمة الاجتماعية بتقدير جيد.

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وسيعقد امتحان تحريري للمتقدمين في مجال الإدمان والتعاطي، ويتم تقديم الأوراق في إدارة الدراسات العليا بكلية آداب جامعة القاهرة خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2019 .

وأضافت «والي» في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إنه تم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأنه خلال الأيام المقبلة سيتم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من الدبلوم، وأن فتح باب التقدم لدراسة الدبلوم يعد للعام الثالث على التوالي.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تصميم البرنامج الدراسي بالدبلوم ليمتد لعام كامل ينقسم إلى فصلين دراسيين بنظام الساعات المعتمدة، يحوي كل فصل دراسي خمسة مقررات دراسية ثلاثة منها إجبارية ومقرران اختياريان، بالإضافة إلى مشروع بحثى خاص بكل طالب يقدم في نهاية الفصل الثاني، كما يتم اختيار أفضل الكوادر التدريسية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي والقانون واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.