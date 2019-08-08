شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة: صرف ١٠٠ ألف جنيه لأسر شهيدي الأمن الإداري بمعهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، موافقة مجلس الجامعة على صرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه لكل فرد من فردى الأمن الإدارى اللذين استشهدا بالحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام.

وأضاف الخشت: «رجلان من خيرة عناصر الأمن الاداري في معهد الاورام استشهدا في الحادث الإرهابي الأسود أمام المعهد، وجامعة القاهرة إذ لا تتخلى عمن يعمل بها بأي شكل من أشكال العمل، تقرر صرف مبلغ خمسين ألف جنيه لكل منهما بموافقة مجلس الجامعة».

واعتبر الخشت أن «هذا أقل ما يمكن أن تقدمه الجامعة لرجالها الذين صدقوا عهدهم معها واستشهدوا وهم يدافعون عنها ويحمونها، معلنا أن أبواب الجامعة مفتوحة لرعاية أبناء شهدائها وأسرهم»، قائلا: «جزاؤهم الأكبر عند الله تعالى العدل الأكبر الرحمن الرحيم».