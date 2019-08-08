شكرا لقرائتكم خبر عن استثناء شرط المجموع في قبول أبناء الشهداء بمدارس التمريض بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على إستثناء شرط المجموع في قبول تقديم أوراق أبناء الشهداء لمدارس التمريض بالمحافظة؛ على أن يكون بكل فصل عدد 2 من أبناء الشهداء.

Advertisements

وأكد الدكتور طارق شوكة، مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه يستثني شرط المجموع للمتقدمين من أبناء الشهداء، وأنه يحق لمن تقدم من أبناء الشهداء قبل ذلك، التقديم مرة آخرى خلال العام الدراسي 2019/2018.

وأضاف شوكة، أنه يتم التقديم ابتداء من الأحد القادم 2019/8/18، وحتى الخميس 2019/8/22، وذلك بإدارة التدريب بديوان المديرية.

كما أشار شوكة، إلى أن استثناء شرط المجموع لأبناء الشهداء، يأتي مع شروط القبول لمدارس التمريض بالمحافظة، وهي الحصول على الشهادة الإعدادية من مدارس المحافظة خلال العام الدراسى 2019 / 2020، وأن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، والحصول على شهادة التعليم الأساسى من الصف الأول الإبتدائى إلى الصف الثالث الإعدادى منها، وألا يقل سن المتقدم عن 14.5 عاماً، ولا يزيد عن 18 عاماً، في 1/ 10/ 2019، وألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لآخرى، علاوة على إجتياز الإختبارات، وهى اختبار شخصى في قوة الملاحظة، ولباقة الحديث، وسرعة الإستجابة، ورد الفعل، ومهارات التواصل والمعلومات العامة، والإختبار الطبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة، ويتضمن كشف نظر وكشف باطنة واختبارات مخدرات، واختبار نفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية، واختبار الإملاء واللغتين العربية والإنجليزية، بشرط الحصول على 7 درجات من 10 في كل اختبار، وكشف الهيئة، ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية، وحسن المظهر، وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن، خاتماً بقولة: «مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لأبناءنا الطلبة».