شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتوفير ساحات لانتظار سيارات النقل الثقيل بطريق 21 بالصف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اليوم الخميس، بإزالة كافة التعديات والإشغالات الموجودة على طريق الكيلو 21 وترعة الخشاب، وعدم انتظار سيارات النقل الثقيل على جانبي الطريق، لمنع إعاقة الحركة المرورية بالطريق، موجهاً بتوفير أماكن فضاء لإستغلالها في انتظار سيارات النقل الثقيل، بعيداً عن الطرق والمحاور الرئسية لمنع التكدسات المرورية عليها، إلى جانب تطوير محطات الإنتظار الموجودة على الطريق.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة قام بها بمركز ومدينة الصف، وذلك في إطار حرص المحافظة بالإهتمام بالمناطق النائية بالمراكز والمدن، للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ خلالها، على التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والتعديات والإشغالات، إلى جانب رفع كفاءة الطرق والشوارع، ومستوي النظافة، والتجريد ومراجعة أعمدة الإنارة وتطوير مداخل القري، وزيادة المسطحات الخضراء لعودة اللمسة الجمالية.

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ووجه راشد، خلال جولته التي استمرت قرابة الـ 8 ساعات بتكثيف الأعمال، للإنتهاء من مشاريع الصرف الصحي بالمدينة، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وذلك لأهمية تلك المشروعات في النهوض بالبنية التحتية والعمل على إدراج تلك الشوارع ضمن خطط الرصف خلال الفترة القادمة، لفتح محاور مرورية جديدة للنهوض بمستوي الطرق والرصف بالمراكز والمدن.

وتفقد المحافظ خلال الجولة، أعمال الإزالات والتعديات التي سبق إزالتها بقرية الودي، بمحيط المنطقة الإستثمارية بمركز ومدينة الصف، مؤكداً على رئيس مركز ومدينة الصف بإستمرار تواجد النوبتجية على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع مديرية الأمن، لعدم تكرار التعدي على ضفاف النيل مجدداً.

كما حرص على متابعة سير العمل وانتظامه بالمركز التكنولوجي بمبني مركز ومدينة الصف، للتأكد من تأدية الخدمات وفصل ملتقي الخدمة عن مؤديها، تجنباً لأي سلوكيات خاطئة وتقديم الخدمات للمواطنين والعمل على الإستجابة لشكواهم، مضيفاً بإنه لا سبيل سوى الإنضباط في العمل مؤكداً على استثمار طاقات الموظفين والإستفادة بها في تقديم الخدمات للمواطنين للوصول إلى المستوى المأمول، مؤكداً على رئيس مركز ومدينة الصف بضرورة التواجد الميداني مع المواطنين، والإستماع إلى شكواهم، والعمل على حلها، وتحصيل كافة مستحقات الدولة.

رافق المحافظ خلال الجولة كلاً من اللواء علاء بدران، السكرتير المساعد، وأيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وخيري أحمد، رئيس مركز ومدينة الصف.