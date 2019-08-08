شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة» تنسق زيارة إلى مدينة الجلالة للمصري المعتدى عليه في الطائرة الرومانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نسقت وزارة الدولة للهجرة زيارة إلى مدينة الجلالة الجديدة من أجل المواطن حسن سلامة المصري المعتدى عليه في الطائرة الرومانية، وذلك بصحبة أسرته، تلبية لرغبته في زيارة هذه المنطقة الهامة، بعدما أعرب عن رغبته في الاستثمار بمصر والإقامة بها خلال الفترة المقبلة.

يأتي ذلك بعد لقاء السفيرة نبيلة مكرم بحسن سلامة في مقر الوزارة للاطمئنان عليه وعلى أسرته.

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وحسب بيان للوزارة، وجه «سلامة» الشكر لوزارة الهجرة، مؤكدًا أنه بمجرد علمها بما حدث معه على متن الطائرة أثناء توجهه من باريس إلى بوخارست، قامت بمجهود وافر، حيث تواصلت معه مباشرة ومع السفير المصري في بوخارست السفير صلاح عبد الصادق لمتابعة الواقعة وتنسيق الجهود، والآن تستمر الوزارة في المتابعة والتنسيق.

وقال سلامة إن ما رآه من إنجاز بمنطقة ومدينة الجلالة الجديدة يدعو للفخر والتباهي، ويزيدنا إيمانا بأن مصر على الطريق الصحيح الذي نتطلع إليه، موجها الشكر لكافة القائمين على هذه المنطقة لما بذلوه من جهد وإخلاص حتى تصبح كذلك لتعد نموذجا في التحدي والإنجاز لا يستطيع القيام عليه سوى أبناء هذه البلد الأبرار.

كما نسقت وزارة الهجرة لقاء بين المحامي الدولي خالد أبو بكر والمواطن المصري حسن سلامة، من أجل الاستماع إليه في واقعة الاعتداء عليه بالطائرة الرومانية للبدء في اتخاذ كافة السبل القانونية لضمان حقوقه على خلفية الأضرار المادية والمعنوية التي تعرض لها وأسرته.

وأعرب المواطن عن شعوره بالفخر كونه مصريًا، لما لمسه من اهتمام من الدولة والوقوف بجانبه، مؤكدًا أن الأمر بمثابة رسالة احترام للعالم كله بأن دولتنا تقف بجانبنا، حسبما ورد في بيان وزارة الهجرة.