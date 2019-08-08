شكرا لقرائتكم خبر عن «الروبوت» يقدّم خدمة الإفتاء لضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دشنّت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، خدمة «روبوت الفتوى الآلي»، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والبالغ عددهم خلال حج هذا العام، 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف قارات العالم، وذلك تحقيقًا لتوجيهات قيادة المملكة العربية السعودية.

وتتيح هذه الخدمة المقدمة عبر الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، التجول في مقرات الضيوف، والتواصل المباشر معهم، عن طريق الاتصال المرئي بين السائل وفريق من المفتين بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتقديم الفتاوى بكل يسر وسهولة وبشكل ذكي وبعدة لغات.

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ويعمل «الروبوت» عبر جهاز تحكم عن بعد لتقديم الفتوى والإجابة على أسئلة الضيوف.

كما أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية جهازًا بنفس المواصفات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم)، إيمانًا منها بأهمية خدمة هذه الفئة الغالية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبدالعزيز بن سعود العسكر، أن هذه الخدمة تأتي بناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يحرص على الإسهام في التحول الرقمي بما يحقق الرقي بالخدمات المقدمة لكافة الحجاج، وفق أعلى معايير الجودة.

وبيّن العسكر أن الوزارة لا تألو جهدًا في بذل العطاء والسعي للرقي بمنظومة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن الوزارة من خلال هذه الخدمات وغيرها تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات التقنية العالمية في إطار مواكبة الوزارة لرؤية المملكة 2030.