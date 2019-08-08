شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في جراحة العيون بالمركز الطبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الإنجليزي الأستاذ الدكتور أحمد يسري القرموطي، خبير جراحات الكتاركتا والجلوكوما، في الفترة من 24 حتى 25 أغسطس 2019، حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية أيام السبت والإثنين من كل أسبوع وحتى وصول الخبير.

لسهولة التواصل: رقم الخط الساخن 16221- الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg