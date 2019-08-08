شكرا لقرائتكم خبر عن «انتخابات الأطباء»: القوائم النهائية للتجديد النصفي تضم 16 مرشحا على منصب النقيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، القوائم النهائية للمرشحين على الانتخابات.

وقال الدكتور محمد عبدالحميد، ، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إن هناك 16 مرشحا على مقعد النقيب، بالإضافة إلى 35 مرشحا لعضوية النقابة العامة فوق السن، و14 لعضوية النقابة العامة تحت السن، مؤكدا أن النقابة تلقت أوراق المحافظات وراجعت الطعون والتنازلات قبل إعلان القوائم بمدة مناسبة.

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وأضاف عبدالحميد: «عدد الذين استوفوا الشروط وتقدموا بأوراق ترشحهم السليمة على منصب النقيب 16 مرشح، بعد الفصل في الطعون المقدمة، وانتهاء مدة التنازلات وشملت قائمة المرشحين على مقعد النقيب كلا من: الدكتور أبوالمجد الهواري، والدكتور أحمد رؤوف، والدكتور أحمد شوشة، والدكتور أسامة عبدالحي، والدكتورة أمنية إبراهيم، والدكتور جمال شعبان، الدكتور حسين خيري، والدكتور صلاح سالم، والدكتور على كامل، والدكتور محسن عماد الدين سالم، والدكتور محمد سالم، والدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد شوكت الأخضر، والدكتور محمد نصر، والدكتور محمد عبدالعاطي، والدكتور معتصم شريف، والدكتور هشام فتحي».

وأوضح أن عدد المتقدمين لمنصب عضو مجلس النقابة العامة فوق السن، بلغ 35 مرشح، من أبرزهم الدكتور إبراهيم الدسوقي، مدير عام مستشفى الحسين، والدكتور إبراهيم الزيات، نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة الحالي، كما تقدم على مستوي عضوية النقابة العامة أقل من 15 سنة 14 مرشح.

وتقدم 9 مرشحين لعضوية النقابة عن منطقة القاهرة، بالإضافة 3 على مستوي وسط الدلتا اقل من 15 سنة، و4 لمستوي غرب الدلتا أقل من 15 سنة، و5 مرشحين لمستوي منطقة شمال الصعيد فوق السن، و3 مرشحين لمستوي جنوب الصعيد تحت السن.