شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: انخفاض التضخم لـ7.8% والبطالة لـ7.5% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخميس، ربرئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عدداً من المؤشرات الاقتصادية الهامة، حيث أكدت أن التضخم انخفض إلى 7،8 %، مقابل 8,9 % خلال الشهر السابق، و13% في نفس الشهر من العام الماضي، لافتة إلى أن هذا مؤشر جيد، يؤكد أن هناك تزايداً في الإنتاج، وضبطاً للأسواق.

كما أوضحت الوزيرة أن البطالة انخفضت في الربع الثاني من العام الجاري 2019 لتصل إلى 7،5% مقارنة بـ 8,1% في الربع الأول، ما يؤكد أن السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.