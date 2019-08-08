شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب انخفاض الأسعار.. إقبال متزايد على شراء الأضاحي بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت أسواق الماشية بالإسكندرية، إقبالاً ملحوظاً على شراء الأضاحى والذبائح، وذلك قبل ساعات قليلة من حلول عيد الأضحى المبارك، وأرجع التجار والمواطنين زيادة الإقبال على الشراء، بسبب إنخفاض الأسعار عن مثيلاتها في العام الماضى، بمقدار ترواح بين 10 إلى 15 جنيهاً بالنسبة للكيلو القائم.

«المصرى اليوم» رصدت حركة البيع والشراء بالأسواق، حيث تراوحت الأسعار بين 50 إلى 52 جنيهاً للكيلو الواحد بالنسبة للعجول البقرى، بينما وصل سعر كيلو عجل الجاموس إلى 40 جنيهاً، فيما ترواحت أسعار الخراف البرقى بين 65 و68 جنيها للكيلو.

وقال الحاج عواد محمد محمود، تاجر، «إن ارتفاع اسعار الأعلاف وزيادة المعروض من اللحوم بالمجمعات والاكشاك، ساهمتا في خفض الأسعار لأن بقاء الذبائح للعام المقبل معناه زيادة التكلفة، وزيادة خسائر التاجر بسبب ارتفاع اسعار العلف».

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اقبال متزايد على شراء الأضاحى من سوق المواشى فى الإسكندرية استعداً لعيد الأضحى

وحذر«عواد»، الزبائن من ضرورة معاينة الذبيحة بشكل جيد قبل إتمام عملية الشراء من السوق، مشيراً إلى تعرض الكثير من الزبائن لعمليات غش، حيث يقوم بعض البائعين من معدومى الذمم بإغراء «الزبون» بسعر منخفض قد يصل إلى 35 جنيهاً للكيلو في العجول الجاموس أو البقرى، ثم يكتشف الزبون بعد ذلك أن الذبيحة «وقيع» بمعنى أنها تعانى من الأمراض، أو على وشك النفوق، كذلك بعضهم يسرق في الميزان.

وينصح «عواد» المواطنين عند الشراء من الأسواق أن يصطحبوا معهم ذوى الخبرة والأمانة، حتى لا يتورطوا في شراء أضاحى لا تليق بتعظيم شعائر الله.

وكانت مديرية التموين بالإسكندرية، قد طرحت كميات كبيرة من اللحوم والذبائح في المجمعات والمنافذ التابعة لها، استعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك بأسعار تنافسية عن مثيلتها في الأسواق العادية.

اقبال متزايد على شراء الأضاحى من سوق المواشى فى الإسكندرية استعداً لعيد الأضحى

وقال المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة في الإسكندرية، «إنه تم توفير 1200 ذبيحة لحوم سودانى، و6000 ضانى سودانى، و50 رأس لحوم برازيلى، و200 طن لحوم برازيلى مجمدة، و500 خراف حية برقى، و200 خراف حية بلدى».

وأوضح «سعدالله» أنه تم طرح لحوم شمبرى بسعر 85 جنيه للكجم، وضانى سودانى بسعر 95 جنيه للكجم، ولحوم برازيلى مجمدة بسعر 68 جنيه للكجم، وخراف حية برقى سعر الكجم القايم 68 جنيه، والبلدى سعر الكجم القايم 62 جنيه، فضلاً عن نشر 11 شادر على مستوى الإسكندرية لبيع اللحوم الحية، من خلال المجمعات الإستهلاكية للمواطنين وفقاً للأسعار المحددة سلفاً.

اقبال متزايد على شراء الأضاحى من سوق المواشى فى الإسكندرية استعداً لعيد الأضحى

اقبال متزايد على شراء الأضاحى من سوق المواشى فى الإسكندرية استعداً لعيد الأضحى

اقبال متزايد على شراء الأضاحى من سوق المواشى فى الإسكندرية استعداً لعيد الأضحى

اقبال متزايد على شراء الأضاحى من سوق المواشى فى الإسكندرية استعداً لعيد الأضحى