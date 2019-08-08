شكرا لقرائتكم خبر عن مسلمون وأقباط يحتفلون بمولد محمد بن أبوبكر الصديق بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل المئات من المسلمين والأقباط، بقرية ميت دمسيس التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، مساء أمس الأربعاء، بمولد الصحابي الشهيد محمد ابن أبي بكر، والذى يقع ضريحه على بعد خطوات من دير القديس الشهيد مارجرجس، والذى يتم الاحتفال بعيده في نهاية هذا الشهر.

حيث شهد الاحتفال كل من الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، والشيخ محمد مهران، نائب وكيل وزارة الأوقاف، والقمص مكاري غبريال، راعي كنيسة مارجرجس بميت دمسيس، والمتولي عبدالعال، رئيس مركز ومدينة أجا، واللواء احمد حسين عضو مجلس النواب، ولفيف من رجال الدين الإسلامى والمسيحى.

وقال الدكتور كمال شار وبيم، محافظ الدقهلية: «سعيد بمشاركتكم هذه الفرحة، وهذا الاحتفال الذي يجمع جميع طوائف الشعب، وهي دي روح مصر الحلوة ورسالة توجه للعالم كله، إننا شعب واحد وإننا نتشارك مع بعضنا البعض، احتفالاتنا وأفراحنا وأحزاننا» وأضاف «أن في قرية ميت دمسيس تحتضن المسجد والكنيسة، ومنزل المسلم بجوار منزل المسيحى».

مسلمون وأقباط يحتفلون بمولد محمد بن أبي بكر بالدقهلية

كما قال المحافظ: «هذا المشهد يؤكد على عمق المحبة والوحدة الوطنية لهذا الشعب العريق، وإننا اليوم نحتفل في قرية ميت دمسيس مسلمين ومسيحيين، بهذه المناسبة المباركة لتظل مثالاً رائعاً للتعايش والأخوة، وتمثل نموذجاً يحتذى به للوحدة الوطنية بين نسيج الشعب المصري الواحد منذ فجر التاريخ».

وأضاف: «إننا نحتفل في ميت دمسيس التي تجمع على أرضها شهيدين هما محمد ابن أبي بكر الصديق، والقديس مارجرجس، وإن احتفالنا اليوم يؤكد على أن مصرنا الغالية تضرب بجذورها في الأعماق عبر التاريخ، ويعيش على ترابها بناء صلب ومتماسك هو الشعب المصري الذي لا تهزه العواصف، ولا تنال منه الأعاصير ولا توقف مسيرته محاولات الكارهين ولا مكائد المتربصين، وأكد على أن احتفالنا اليوم هو رد واضح على قوى الظلام والإرهاب التي تريد المساس بأمن واستقرار هذا الوطن».

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وفي ختام الاحتفال استمع محافظ الدقهلية، إلى مطالب أهالي القرية والتي تمثلت في توفير بعض أنواع الأدوية للوحدة الصحية، ووضع رصف مدخل القرية ضمن الخطة القادمة، وتجديد صالة الجيم بمركز الشباب، ووجه بحلها ابتداء من اليوم.

يذكر أن قرية ميت دمسيس، من القرى ذات الطابع الخاص بمحافظة الدقهلية، حيث تجمع بين ضريح محمد بن أبى بكر الصديق، ودير الشهيد مارجرجس، ولا يفصل بينهما سوى شارع 4 متر فقط، ويعيش أهلها من المسلمين والمسيحين في تعايش سلمى ومحبة كبيرة.

من جانبه، قال الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، لـ«المصرى اليوم»: «إن الضريح يعود إلى الإمام محمد بن أبى بكر الصديق، والذى كان والياً على مصر في عهد على بن أبى طالب، واستشهد على يد معاوية بن خديج، والذى قتله بأوامر من معاوية بن أبى سفيان».

وأضاف: «القبر تم اكتشافه عام 1950، عندما كان يتم تجديد المسجد، فحدث أنه أثناء الحفر لإقامة المأذنة، كلما قام البناءون ببناء متر من المأذنة تنهدم في اليوم الثانى، فقاموا بالحفر لمسافة أكبر حتى وجدوا صخرة كبيرة، واكتشفوا القبر، ولم يتم فتح القبر، ويقال أن الجسد كله موجود به، والبعض الآخر يؤكد أنها الرأس فقط، كما تم اكتشاف لوحة خشبية عليها اسم محمد بن أبى بكر الصديق بالخط الكوفى، بجوار القبر وحصلت عليها هيئة الآثار الإسلامية».

مسلمون وأقباط يحتفلون بمولد محمد بن أبي بكر بالدقهلية

وأشار إلى أن محمد بن ابو بكر ولد في حجة الوداع، وتربى بمنزل على ابن أبى طالب، ورغم صغر سنه ظهر عليه النضوج مبكراً وتولى قيادة الجيش، ثم دخل مصر والياً عليها، ومعه كتاب وصية من على ابن أبى طالب يرسم بها طريق الدولة والتي قال فيها: «اخفض لهم جناحك وأبسط لهم وجهك، واسوى بينهم في اللحظة والنظرة»، وتعتبر هذه الوصايا هي دستور الدولة الإسلامية التي امتدت إلى أقاصي البلاد، ومات في معركة عظيمة في مصر، وإلي الآن يوجد القبر في الدور الأسفل للمسجد والصخرة أمام القبر بنقوشها وفوقها تم بناء مأذنة المسجد.

مشيراً إلى أن ضريح الإمام محمد ابن ابى بكر، له مكانة خاصة حيث إنه يوجد على بعد عدة أمتار من دير الشهيد مار جرجس، ويقام لكل منهما احتفال خاص في نفس الشهر، وهو شهر أغسطس، مما يجسد المحبة والالتحام بين المسلمين والمسيحيين.

ويؤكد أهالى قرية ميت دمسيس أن مسجد وضريح الإمام محمد بن أبوبكر يزوره الكثير من خارج مصر من باكستان والسعودية والعراق وتركيا والكويت، كما قام أحد العراقيين ويدعى عبدالخالق ناصر العامرى، بإحضار لوحة تشرح تاريخ مولد واستشهاد صاحب الضريح، وتم وضعها بجوار الضريح، والتى تؤكد أنه استشهد سنة 38 هجرية في ميت دمسيس.