شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر تفاصيل اجتماع لجنة التعاون الدولي وفض النزاعات بالبرلمان الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير ايهاب فهمى نائب مساعد وزير الخارجية ومدير وحدة مكافحة الارهاب الدولى، إن النظرة المصرية للإرهاب شاملة وتستهدف مكافحة كل أبعاده وفي مقدمتها البعد الإيدولوجي؛ كون التطرف هو من يصنع الإرهاب في الأساس

وأضاف، خلال اخر اجتماعات لجنة التعاون الدولى وفض النزاعات بالبرلمان الأفريقي، بمقر مجلس النواب، اليوم، أن عدم وجود تعريف دولي للإرهاب أدى إلى اختلاط المفاهيم وطرح تعريفات مغلوطة، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار أهمية وجود اتفاق دولي للتمييز بين الإرهاب وحق الدول المشروع في مقاومة الاحتلال العسكري.

وأكد فهمى أن إرجاع ظاهرة الإرهاب إلى الفقر وغيرها من القضايا ذات الصلة، لا يعد سببا كافيا لصناعة الإرهاب، مشيرا إلى أن ظاهرة المقاتلين الأجانب عكست أن الدول التي يأتي منها الإرهابيين معظمها بلدان غربية، ونشأوا في بيئات ديمقراطية وغنية.

وتابع أن مصر لديها نظرة شاملة لمكافحة الإرهاب وكان لها السبق في التركيز على معالجة الفكر المتطرف كسبب رئيسي في هذه القضية، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصحيح الخطاب الديني.

ولفت فهمى إلى أن هناك إيديولوجية تكفيرية أرستها جماعة الإخوان منذ ٨٠ عاما، وتم تبنيها من الجماعات التي خرجت من عبائتها، كونها هي المنظمة الأم التي تحتضن كل الجماعات التي تسعى لإنشاء دولة الخلافة.

وقال إن هناك دولا ترعى وتحتضن الإرهاب وتوفر له منصات إعلامية، إلى جانب تجهيز الجماعات الإرهابية بالأسلحة وتقديم الدعم الطبي لها.

وأشار إلى دور الأزهر الشريف ودار الافتاء في تصحيح التفسيرات المغلوطة التي تستند عليها الجماعات الإرهابية، وتقديم المفاهيم الصحيحة بشكل مبسط للأطفال من خلال رسوم كارتونية، وأن الإسلام ليس له علاقة بالإرهاب، وأن هناك تحريفا للآيات القرآنية من جانب الجماعات الإرهابية لتحقيق مآربها.

وأضاف فهمى أن هناك دورا وطنيا رائدا ومشرفا قامت به الكنيسة المصرية للمساهمة في مكافحة الإرهاب، خاصة خلال ثورة ٣٠ يونيو حيث دعا البابا تواضروس المسلمين للصلاة في الكنيسة عندما تم الاعتداء على المساجد، وهو ما يمثل نموذجا يحب أن يسود في كل الدول، فضلا عن إنشاء الكنيسة جنبا إلى جنب مع الجامع في العاصمة الإدارية وما يحمله من دلالات مهمة أيضا.

Advertisements

وفيما يتعلق بالنهوض بالشباب كسبيل لمكافحة الإرهاب، تابع: «لدينا تجربة تتمثل في المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين الشباب، والاستماع لآرائهم والرد عليها، فضلا عن توجيه الحكومة للاستجابة لعدد من طلباتهم، وهو ما تجسد في الدور الإقليمي والدولي المهم الذي ظهر في منتدى شباب العالم الذي تم تنظيمه في عدة دورات في مصر، إلى جانب الدور الرائد للمرأة المصرية في مكافحة التطرف من خلال تنشئة أبنائها والحيلولة دون استقطاب الشباب».

وقال فهمي إن القارة الإفريقية ليست مصدر تهديد وإنما مصدر قوة، وأن مصر وقفت إلى جانب أشقائها الأفارقة في مكافحة الإرهاب، جنبا إلى جنب مع مساهمتها في عمليات التنمية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في عام 2014، لرفع مستوى الكوادر الإفريقية من خلال تقديم الدعم الفني والمساعدات الإنسانية، والذي يأتي كذلك في إطار مقاومة الإرهاب والحد من تجنيد عناصر من الشباب الإفريقي؛ إلى جانب تجفيف منابع الإرهاب.

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية إلى أن العملات المشفرة أو الافتراضية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية تمثل تهديدا أيضا لبعض البلدان؛ حيث إن هذه العملات تحول دون تتبع ورصد الدول لها لأنها أكثر تعقيدا.

فيما وصفت ممثلة البرلمان الناميبي واد كاسينجو، الإرهاب بـ«السرطان»، وقالت إنه أصبح قضية عالمية حالياً، ولا يستطيع أحد أن يتأكد من أن هذا السرطان لن يهاجم بلاده، خاصة مع وجود تشارك في تمويل الإرهاب بين اطراف مختلفة.

وأشارت إلى خطورة يما وصفه بـ«حوار الكراهية» على مواقع التواصل الإجتماعي، وطالبت الإتحاد الأفريقي بتبنى هذه القضية إلى جانب مكافحة الإرهاب الناتج عن الإيدلوجية.

ولفتت «كاسينجو» إلى الجهود المصرية المبذولة للتنمية الشاملة في سيناء، والتي استمعت إليها خلال زيارة وفد البرلماني الأفريقي إلى قناة السويس أمس الأربعاء، وقالت: «استمعنا إلى أن أحد الاستراتيجيات التي تتبناها مصر يتمثل في ضمان إدخال التنمية إلى سيناء، وهو أمر جيد بالطبع، وأحد وسائل مكافحة الإرهاب الفاعلة، وعلينا جميعا ألا نستبعد أي شخص أو مجموعه داخل بلادنا من الخدمات الاجتماعية».

وقال ممثل البرلمان البوروندي، إن الفقر يعد أحد العوامل الرئيسية في انتشار الإرهاب، حيث يسهل من عمليه تجنيد المواطنين وتحويلهم إلى عناصر إرهابية، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل مستمر على تحسين ظروف الحياة المعيشة للمواطنين، والوضع الأقتصادي بالبلاد.

وقال ممثل البرلمان الأوغندي موريس لاتيجو، إن أوغندا تعانى من ويلات الهجمات الإرهابية، مستشهداً بالواقعة التي شهدتها البلاد أثناء مشاهده المواطنين بطولة كأس العالم سابقاً، وتم ملاحقة العناصر الإرهابية قضائياُ، لافتا إلى التشريعات التي سنها البرلمان الأوغندى من أجل مكافحة الإرهاب والتي وصفها بـ«القوية».

وأضاف أن أوغندا تمتلك مؤسسات أمنية قويه تتعامل في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن التحدي الهام الذي يجب الإهتمام به هو التغلب على الفقر في جميع الدول كأحد الوسائل للقضاء عل الإرهاب بشكل جذرى.

وقال ممثل برلمان النيجر حسن إبراهيم إن هناك العديد من الحركات الإرهابية على مستوي الحدود مع لاده، ومنها بوكو حرام، وأيضا العصابات المسلحة، بالإضافة إلى عصابات ترويج المخدرات، مشيراً إلى أن دولة النيجر، اتخذت العديد من الإجراءات لردع ومكافحة الارهاب ومنها فرض حالة الطوارئ عن طريق البرلمان بما يسهل لقوات الأمن القيام بمهامها، بالإضافة إلى توفير الحماية المعلوماتية لبيانات المواطنين.