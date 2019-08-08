شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج: إعداد تقرير عن كسر خط مياه الشرب الجديد للمرة الثالثة وإحالته للنيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، «إنه وجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي، واللجنة المشكلة من كلية الهندسة، ومجلس مدينة سوهاج، ومدير المتابعة الميدانية بالديوان العام، بإعداد تقرير مفصل عن واقعة كسر خط مياه الشرب الرئيسى الجديد بشارع الجمهورية بمدينة سوهاج مساء أمس الأربعاء، للمرة الثالثة في أقل من شهر، وإلحاق التقرير بملف الواقعة الأولى لكسر الخط، والتي تم إحالتها إلى النيابة العامة».

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وأوضح محافظ سوهاج- في تصريحات صحفية اليوم- أن الكسر حدث أثناء التجارب الخاصة بتشغيل خط المياه ٧٠٠ مم، بمنطقة «قلفاو» في آخر إمتداد شارع الجمهورية بمدينة سوهاج، لافتًا أنه تم على الفور الدفع بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وحي شرق المدينة، وسيارات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لشفط المياه الناتجة عن الكسر، بالإضافة إلى قيام الحماية المدنية والمرور بإغلاق الشارع، وتحويل خط سير السيارات إلى محاور بديلة.

وقال المحافظ، أنه تم إصلاح الخط، وتمهيد الطريق وإزالة الأضرار الناتجة عن تسريب المياه، مع فرش طبقة رملية وفتح الطريق مرة آخرى لمرور السيارات، لافتاً إلى أنه وجه مديرية التضامن الإجتماعي بعمل حصر شامل للمنازل التي تسربت إليها المياه، ورصد وجود أي تلفيات من عدمه لإصلاحها.

ويعد الخط أكبر خط ناقل لمياه الشرب يجري تركيبه بمدينة سوهاج، لنقل المياه من محطة مياه سوهاج، مروراً بشارع الجمهورية، وحتى قرية جزيرة شندويل في أقصى شمال مدينة سوهاج.

كسر خط مياه الشرب الجديد بمدينة سوهاج

كسر خط مياه الشرب الجديد بمدينة سوهاج

كسر خط مياه الشرب الجديد بمدينة سوهاج