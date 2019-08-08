شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير 5 أسواق عشوائية بالزقازيق وفاقوس بتكلفة 31 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنتهاء أعمال تطوير 5 أسواق عشوائية بمركزي الزقازيق وفاقوس، بتكلفة إجمالية 31 مليون و698 ألف جنيه، مقدمة من صندوق تطوير العشوائيات، لتحفيز دورها في مجال تنمية التجارة الداخلية، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أن خطة التطوير شملت سوق أبوعامر بالزقازيق، أعلى ترعة أبوعامر بالزقازيق على مساحة 2150 متر مربع، يستوعب 108 وحدة، بتكلفة 13مليون و12ألف جنية، وسوق الأشراف بالزقازيق، أعلى ترعة المسلمية المردومة بالزقازيق على مساحة 540 متر مربع، يستوعب 29 وحدة، بتكلفة 4 مليون و126 ألف جنيه، وسوق السكة الحديد بفاقوس، أعلي ترعة السماعنة المردومة على مساحة 880 متر مربع، يستوعب 57 وحدة، بتكلفة 6 مليون و512 ألف جنيه، وسوق الساعة بفاقوس، أعلي ترعة السماعنة المردومة على مساحة 770 متر مربع، يستوعب 38 وحدة بتكلفة 4.1 مليون جنية بالإضافة إلى سوق العطار بفاقوس، أعلي ترعة السماعنة المردومة على مساحة 690 متر مربع، يستوعب 37 وحدة، بتكلفة 3.84 مليون.

وأكد محافظ الشرقية، أن الهدف من تطوير الأسواق العشوائية، إعادة الوجة الجمالي والحضاري لمدن المحافظة، وإقامة أسواق حضارية متنوعة الأنشطة لتحقيق التنافسية المطلوبة، وعرض المنتجات بصورة تليق بالمواطن، والمساهمة في تنمية الحرف والصناعات الصغيرة المرتبطة بها، وتوفير فرص عمل للحد من ظاهرة البطالة، وتحفيز دورها في تنمية التجارة الداخلية.