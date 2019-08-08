شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 27 موظفًا بتعليم القليوبية للتحقيق بسبب التقصير في أداء العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر عاطف سلامة، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والقائم بعمل مدير المديرية، إحالة 27 موظفًا من العاملين بديوان المديرية للتحقيق، بمعرفة إدارة الشؤون القانونية، لقيامهم بالخروج بدون إذن وعدم توقيعهم في خانة الإنصراف بدفاتر المديرية.

وشدد سلامة، خلال قيامه بمتابعة حالة إنضباط العمل، وإلتزام العاملين بالديوان بأداء مهام وظائفهم، على التواجد في أماكن العمل، وعدم التهاون مع أي مقصر في أداء عمله.

كما قام سلامة، بزيارة مفاجئة لمبنى المديرية مساء أمس الأربعاء، لمتابعة تواجد مسئولي الأمن بالمديرية، وإجراءات تأمين المبنى، مشيداً بتواجدهم وإنضباطهم في العمل خلال الفترة المسائية.