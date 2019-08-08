شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: تدريبات للقوات الجوية اليوم قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، إنه «اعتباراً من سعت 1200 اليوم قيام القوات الجوية بتدريبات جوية قد ينتج عنها سماع اختراق لحاجز الصوت». جاء ذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الخميس.

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