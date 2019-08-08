الرطوبة تصل 90%.. الأرصاد تعلن ارتفاعًا تدريجيًا في الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة حتى السبت المقبل بمعدل درجتين على أغلب الأنحاء، بعد حالة من الثبات استمرت 3 أيام بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة.

وأضاف شاهين، لمصراوي، اليوم الخميس، أن درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة تتراوح على القاهرة بين 35 وحتى 37 درجة، وعلى شمال الصعيد بين 37 وحتى 39 درجة، وتصل على جنوب الصعيد 41 درجة السبت المقبل.

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وتابع: "نسب الرطوبة تصل إلى 90% على السواحل الشمالية، و80% على القاهرة بينما تسجل 65% على مدن شمال الصعيد، ما يسبب وجود شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح الباكر، مطالبا سائقي السيارات بتوخي الحذر في الصباح الباكر.

وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حركة الرياح يوجد بها هدوء نسبي مقارنة بالأيام الماضية، ونشاط الرياح له تأثير كبير على عدم الإحساس بنسب الرطوبة المرتفعة.

وأكد أن نسب الرطوبة تكون أعلى في شهر أغسطس ولكن درجات الحرارة أقل، لافتًا إلى أنها لن تصل إلى 40 درجة خلال شهر أغسطس على القاهرة.​