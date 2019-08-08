بروتوكول تعاون بين الآثار والإسكان لتطوير منطقة سقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

وقع وزيرا الآثار والإسكان، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون لتقديم وتشغيل الخدمات للزائرين والسائحين بمنطقة آثار سقارة بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بحضور اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، والدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

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وأوضح وزير الآثار أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتى الآثار و الإسكان للحفاظ على التراث مصر الأثرى و الحضاري، وتطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية للزائرين، مما ينشط السياحة الوافدة اليها و يشجع علي جذب الزائرين لقضاء وقت أطول فى زيارة تلك المنطقة الأثرية.

وجاء توقيع هذا البروتوكول بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار على الدراسة المقدمة لتطوير الخدمات بما يتلائم مع بانوراما المنطقة الأثرية، بحيث يتم تنفيذ الأعمال تحت إشراف المنطقة الأثرية المختصة وقطاع المشروعات بوزارة الآثار.

وأشار وزير الإسكان إلى أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى بموجب هذا البروتوكول، مصاريف التمويل والاعتمادات المالية لأعمال التصميم والتنفيذ، وكل ما يلزم لإنهاء مشروع تطوير منطقة سقارة، شاملة إعداد الرسومات التنفيذية، ومستندات الطرح، ومراجعة مواقع الخدمات المقترحة، والتي من شأنها رفع كفاءة وتطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية.