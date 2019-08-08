الصحة: إطلاق أول "موبايل أبليكيشن" مجاني لخدمة الحجاج المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف المهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، عن إطلاق أول تطبيق (موبايل أبليكيشن) خاص بالبعثة الطبية المصرية بمسمى "بعثة الحج المصرية- Egypt Hajj" لمساعدة الحجاج المصريين في تلقي الخدمات الصحية وتعريفهم بالخدمات الطبية التى تقدمها البعثة بالأراضي السعودية.

وأوضح صلاح، في تصريحات صحفية، أن التطبيق متاح مجاني حيث يقوم الحاج بتنزيله عبر هاتفه المحمول، ويبدأ تفعيلة بإدخال رقم جواز سفره، والرقم القومي، ورقم هاتفه المحمول "السعودي" لسرعة وسهولة التواصل مع الحاج خاصة في أوقات الطوارئ.

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وأضاف صلاح أن الخدمات التي يقدمها التطبيق للحجاج هي "طلب الإستغاثة"، حيث يمكن للحاج من خلاله، إرسال إستغاثة فورية لغرفة عمليات وطوارئ البعثة الطبية والتي تقوم بدورها بتحديد مكان صاحب الاستغاثة لتقديم المساعدة له.

وأشار إلى أن التطبيق يتضمن أيضا عددا من الإرشادات الصحية الواجب اتباعها أثناء موسم الحج للوقاية من ضربات الشمس والأمراض المعدية، ويتضمن أيضا التطبيق دليل بأماكن العيادات الطبية للبعثة بكافة الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار صلاح إلى أنه فور تسجيل الحاج لبياناته وتفعيل التطبيق سترسل البعثة الطبية إشعارات ورسائل توعوية متجددة طوال فترة تواجد الحاج بالأراضي السعودية على هاتفه المحمول لوقايته من أى أمراض معدية.​