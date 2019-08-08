نقيب الصحفيين: صرف بدل التكنولوجيا اليوم بمناسبة عيد الأضحى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين، صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية والصحف الخاصة والحزبية عن شهر أغسطس، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف رشوان، في بيان صحفي، أن المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر أغسطس وصلت الهيئة الوطنية للصحافة وتم تحويلها بالفعل لكل المؤسسات الصحفية.

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وتابع أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلقى مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية وتم تحويلها لحساب النقابة، وجرى اتخاذ الإجراءات المحاسبية بما يتيح الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من بعد ظهر اليوم الخميس 8 أغسطس.

ولفت إلى أنه "بالنسبة للزملاء الذين لم يستلموا بطاقات الصرف (الفيزا) سيتم مد العمل في خزينة النقابة للصرف النقدي حتي السادسة مساء اليوم".

ووجه نقيب الصحفيين الشكر لكل الجهات التي ساهمت في صرف البدل قبل عيد الأضحى، متمنيا لهم ولزملائه أعضاء النقابة عيدا سعيدا مباركا.