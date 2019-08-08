​وكيل الأزهر: نعيش في وطن يرعى العلم ويحفظ الدين ويقدر العلماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، إنه لا يخفى على ذهن كل عاقل حكيم شأن العلم في الإسلام.

وأوضح عباس، خلال كلمته في تكريم أوائل معهد العلوم الإسلامية، ظهر الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الله سبحانه وتعالى ميز العلماء عن غيرهم قال تعالى (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ )، وهو إرث الأنبياء والمرسلين قال صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا، إنَّما ورَّثوا العلم، فمن أخذَه أخذ بحظٍّ وافر، هو أفضل ما اكتسبته النفوس و ازت به القلوب فمن خلاله ينال العبد الرفعة في الدنيا والآخرة وهو النور الذي به تبدد ظلمة الجهل، وهو مفتاح تحرير العقول من الأوهام، وبه ندرك الحق ونميز بين الخير والشر.

وأضاف "أننا نعيش في وطن يرعى العلم ويحفظ الدين ويقدر العلماء، لذلك كان لزامًا علينا أن نحرص على طلبه وبذل المزيد من أجله".

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واختتم كلمته بمجموعة من النصائح للطلاب منها: "عليكم بالحرص على حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة"، مشددًا بضرورة الاعتزاز بالوطن والانتماء إليه والعمل على رفعته واستقراره ورعاية أمنه، وبالهمة وقوة الإرادة والعزيمة والحرص على الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة، لمواجهة تحديات العصر.

حضر الحفل الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.