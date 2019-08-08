"غارقًا في دمائه".. القوى العاملة تكشف تفاصيل مقتل مصري بإيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدر وزير القوى العاملة، تعليمات فورية لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية المصرية بميلانو، بمتابعة حادث مقتل شاب مصري في مدينة ميلانو، وسير التحقيقات الجارية من جانب السلطات الإيطالية بالتعاون مع القنصلية المصرية، فضلا عن إنهاء الإجراءات الخاصة بشحن الجثمان لأرض الوطن، والوقوف على مستحقاته لدى جهة عمله.

وبحسب بيان اليوم، كشف المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، تفاصيل مقتل المواطن المصري، ويدعى "ميلاد شاكر كامل جرجس"، وعمره 30 عاما، وترجع جذوره إلى محافظة أسيوط، ويقيم في مدينة ميلانو بشارع المنزه، ويعمل في مجال التشييد والبناء، وعثُر على جثمانه داخل السكن الذي يتشارك فيه مع مصريين آخرين غارقًا في دمائه إثر طعنات بآلة حادة في صدره ورقبته.

وأضاف عمران، أن الجيران محل سكنه سمعوا صرخات "ميلاد" وعلى الفور جرى إبلاغ الشرطة التي اصطحبت 4 شباب كانوا يسكنون معه بنفس الشقة إلى مركز الشرطة للتحقيق معهم، ويرجح أن يكون أحدهم هو القاتل أثر خلافات مالية.

ويتواصل حاليا مكتب التمثيل العمالي بميلانو مع أصدقاء القتيل ميلاد شاكر كامل، لبحث وضعه من حيث الإقامة ومستحقاته التأمينية.